    •  
    •  
    •  
ENRU
Алюминиевая перегородка

Распашные перегородки

Распашные перегородки
Алюминиевая перегородка LOFT
Раздвижные перегородки
Раздвижные перегородки
Межкомнатная перегородка перегородка
Работы
Работы

О нас


Мы предлагаем индивидуальные изделия из металла и алюминиевые межкомнатные перегородки всех видов:

  • Вент фасады металлические
  • Подстолья
  • Зеркала
  • Резные металлические пано
  • Распашные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft
  • Раздвижные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft
  • Складные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft
  • Душевые алюминиевые перегородки Loft
Мы имеем собственное производства 1300 м2, осуществляем весь спектр работ по металлу и алюминию от замера до монтажа и сервисного обслуживания.
У нас многопрофильная организация и дружный коллектив!

Виды межкомнатных алюминиевых перегородок

Раздвижные межкомнатные перегородки Loft


Современные раздвижные межкомнатные алюминиевые перегородки – это 1-2 или несколько соединенных полотен, сдвигающихся в левую или правую сторону по направляющим, на потолке.

Факт! Полотна перегородки при движении уходят либо вдоль стены, либо входят в специальную кассету, установленную в фальшстене. Подходят для любого пространства, где нужна быстрая и удобная перепланировка. В таких помещениях важна не только эстетичность, но и функциональность и надежность. Наши перегородки отвечают всем современным стандартам качества.

Каталог

Распашные межкомнатные перегородки Loft


Распашные межкомнатные алюминиевые перегородки открываются традиционно на всю ширину. Нижняя часть таких устройств обычно имеет дополнительное защитное усиление. Например, металлическая накладка внизу стеклянного элемента.

Каталог

Перегородки декоративные из металла


Наши инновационные решения для зонирования помещений позволят вам создать уникальные и комфортные области в любом интерьере. Сочетая легкость алюминиевой конструкции с изысканным дизайном, наши перегородки помогут вам максимально эффективно использовать пространство, сохраняя при этом ощущение света и простора.

Сочетание прочности и точности наших мастеров позволяет нам создавать максимально тонкие и элегантные перегородки, которые впишутся в любой стиль интерьера. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента отделок и дизайнов, чтобы подстроиться под ваше визуальное представление

Каталог

Изделия из металла


Наше предприятие занимается производством высококачественных металлоконструкций для различных нужд. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий, от резных пано и вентилируемых фасадов до дизайнерских изделий любой солжности.
Наши металлоизделия изготавливаются из качественных металлических материалов с применением современных технологий и оборудования. Мы гарантируем их прочность, долговечность и эстетичность, что позволяет использовать их как для интерьерных, так и для экстерьерных решений.
Мы готовы разработать индивидуальный дизайн и изготовить металлоконструкции любой сложности и размера в соответствии с потребностями наших клиентов. Наша команда опытных специалистов гарантирует высокий уровень качества и точное выполнение заказа в сроки.
Обращаясь к нам, вы получаете надежного партнера, готового реализовать любые идеи и предложить индивидуальный подход к каждому заказу.
Подробнее

Этапы работ

1
Просчёт

Вы скидываете нам размеры и фото, либо визуализацию, мы подбираем наилучший вариант и ВЫ получаете КП в течении 30 минут с точной ценой!

2

Замер

Мы выезжаем на замер, и предлагаем конструктивное решение, выдача задания строителям, согласование образцов
3

Эскиз

Наш конструктор разрабатывает эскиз и согласовываем его с вами

4

Изготовление и монтаж

Перегородка запускается в производство после её готовности согласовываем с вами день монтажа! Как правило монтаж делается за день!

Расчитать
Email
Telegram
Phone
WhatsApp
Made on
Tilda