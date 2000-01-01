Распашные перегородки
О нас
Мы предлагаем индивидуальные изделия из металла и алюминиевые межкомнатные перегородки всех видов:
Раздвижные межкомнатные перегородки Loft
Современные раздвижные межкомнатные алюминиевые перегородки – это 1-2 или несколько соединенных полотен, сдвигающихся в левую или правую сторону по направляющим, на потолке.
Факт! Полотна перегородки при движении уходят либо вдоль стены, либо входят в специальную кассету, установленную в фальшстене. Подходят для любого пространства, где нужна быстрая и удобная перепланировка. В таких помещениях важна не только эстетичность, но и функциональность и надежность. Наши перегородки отвечают всем современным стандартам качества.
Распашные межкомнатные перегородки Loft
Распашные межкомнатные алюминиевые перегородки открываются традиционно на всю ширину. Нижняя часть таких устройств обычно имеет дополнительное защитное усиление. Например, металлическая накладка внизу стеклянного элемента.
Перегородки декоративные из металла
Наши инновационные решения для зонирования помещений позволят вам создать уникальные и комфортные области в любом интерьере. Сочетая легкость алюминиевой конструкции с изысканным дизайном, наши перегородки помогут вам максимально эффективно использовать пространство, сохраняя при этом ощущение света и простора.
Сочетание прочности и точности наших мастеров позволяет нам создавать максимально тонкие и элегантные перегородки, которые впишутся в любой стиль интерьера. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента отделок и дизайнов, чтобы подстроиться под ваше визуальное представление
Изделия из металла
Вы скидываете нам размеры и фото, либо визуализацию, мы подбираем наилучший вариант и ВЫ получаете КП в течении 30 минут с точной ценой!
Замер
Эскиз
Наш конструктор разрабатывает эскиз и согласовываем его с вами
Изготовление и монтаж
Перегородка запускается в производство после её готовности согласовываем с вами день монтажа! Как правило монтаж делается за день!