О нас

Мы предлагаем индивидуальные изделия из металла и алюминиевые межкомнатные перегородки всех видов:

Вент фасады металлические

Подстолья

Зеркала

Резные металлические пано

Распашные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft

Раздвижные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft

Складные алюминиевые межкомнатные перегородки Loft

Душевые алюминиевые перегородки Loft

Мы имеем собственное производства 1300 м2, осуществляем весь спектр работ по металлу и алюминию от замера до монтажа и сервисного обслуживания.

У нас многопрофильная организация и дружный коллектив!